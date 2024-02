VISITE GUIDÉE SPÉCIALE ENTRÉE PAR EFFRACTION À LA GLUCOSERIE La Glucoserie Épinal, vendredi 8 mars 2024.

Notre guide un peu illuminé sur les bords cherche des volontaires pour le suivre dans une visite guidée un peu spéciale.

Préparez-vous à faire fonctionner vos méninges et à déjouer les pièges et énigmes présents dans la Glucoserie, car ce coup-ci la visite se fera à la lampe de poche mais surtout pendant la fermeture du bâtiment.

Mais attention, le gardien rôde peut-être !

L’animation est gratuite et convient pour tous les âges à partir de 6 ansTout public

0 EUR.

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-08 21:30:00

La Glucoserie 48 bis rue Saint-Michel

Épinal 88000 Vosges Grand Est

