Visite Guidée – Souvenirs d’Oloron Oloron-Sainte-Marie, 19 juillet 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Visite Guidée – Souvenirs d’Oloron Place du Général de Gaulle Jardin Public Oloron-Sainte-Marie

2022-07-19 – 2022-07-19 Place du Général de Gaulle Jardin Public

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Et si on se remémorait des souvenirs oloronais? Le tramway qui desservait les fêtes de Légugnon, les amusements place des Oustalots à l’occasion de la Saint-Grat 1902, l’excellent moral du FCO face à Hendaye en 1930, la foire du 1er mai 1901 peu fréquentée car cette année-là le mauvais temps avait retardé les travaix des champs. Autant de souvenirs, et bien d’autres pour découvrir la ville autrement.

Sur Inscription

+33 5 59 39 99 99

Place du Général de Gaulle Jardin Public Oloron-Sainte-Marie

