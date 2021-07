Visite guidée Souterrain du Castela, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Sulpice-la-Pointe.

Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Souterrain du Castela

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires et uniquement sur réservation ! Découverte plus courte (30 min.) que la visite guidée classique (1h.). Formé d’une série de galeries et de salles creusées au pic de fer au Moyen Âge, long de 142 mètres, le souterrain se situe sous les ruines du château de Sicard Alaman. La régularité des parois et des voûtes, qui créée une ambiance si particulière, ainsi que les ingénieux aménagements de vie et de défense, laissent toujours le visiteur admiratif.

Sous réserve des conditions sanitaires. Réservation obligatoire. 15 personnes maximum par groupe, visites de 30 min, masque obligatoire, parcours à sens unique, température constante de 14 degrès, non accessible aux poussettes et fauteuils roulants

Visite guidée.

Souterrain du Castela Site du Castela, 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe Saint-Sulpice-la-Pointe Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:30:00