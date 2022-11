Visite guidée : Sous les lumières Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nivre

Visite guidée : Sous les lumières Nevers, 17 décembre 2022, Nevers. Visite guidée : Sous les lumières

Palais Ducal Rue Sabatier Nevers Nivre Rue Sabatier Palais Ducal

2022-12-17 – 2022-12-17

Rue Sabatier Palais Ducal

Nevers

Nivre EUR Quand Nevers revêt ses habits de lumière, quoi de mieux qu’une flânerie dans la ville animée pour bien finir l’année.

Rendez-vous les 17, 22 et 29 décembre à 18h.

Durée : 1h30. A partir de 10 ans. Gratuit.

Inscription sur culture.nevers.fr museedelafaience@ville-nevers.fr +33 3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/agenda/ Rue Sabatier Palais Ducal Nevers

dernière mise à jour : 2022-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nivre Autres Lieu Nevers Adresse Nevers Nivre Rue Sabatier Palais Ducal Ville Nevers lieuville Rue Sabatier Palais Ducal Nevers Departement Nivre

Nevers Nevers Nivre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Visite guidée : Sous les lumières Nevers 2022-12-17 was last modified: by Visite guidée : Sous les lumières Nevers Nevers 17 décembre 2022 Nevers Nivre Palais ducal Rue Sabatier Nevers Nivre

Nevers Nivre