Visite guidée « Sous les jupons des reines » au Château Royal de Blois Blois, 9 avril 2022, Blois.

Visite guidée « Sous les jupons des reines » au Château Royal de Blois Blois

2022-04-09 16:30:00 – 2022-06-25

Blois Loir-et-Cher Blois

Visite guidée « Sous les jupons des reines » au Château Royal de Blois. Résidence favorite de 7 rois et de 10 reines de France, le château s’est animé durant des siècles de drames, de manigances et de jeux de pouvoir. Un théâtre historique fort où luxe et faste allaient de pair avec mœurs scandaleuses et excentricités. Une programmation royalement décalée pour évoquer la femme et son statut au XVIe siècle. Sexe, mensonges et trahisons : cette visite guidée dévoile tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’intimité des têtes couronnées sans jamais oser poser la question ! Interdite aux moins de 16 ans, la visite « Sous les jupons des reines » explore l’intimité et les mœurs des 10 reines ayant séjourné à Blois, Anne de Bretagne, Claude de France, Marie Stuart, Catherine …

Visite guidée « Sous les jupons des reines » au Château Royal de Blois. Résidence favorite de 7 rois et de 10 reines de France, le château s’est animé durant des siècles de drames, de manigances et de jeux de pouvoir.

+33 2 54 90 33 32

Visite guidée « Sous les jupons des reines » au Château Royal de Blois. Résidence favorite de 7 rois et de 10 reines de France, le château s’est animé durant des siècles de drames, de manigances et de jeux de pouvoir. Un théâtre historique fort où luxe et faste allaient de pair avec mœurs scandaleuses et excentricités. Une programmation royalement décalée pour évoquer la femme et son statut au XVIe siècle. Sexe, mensonges et trahisons : cette visite guidée dévoile tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’intimité des têtes couronnées sans jamais oser poser la question ! Interdite aux moins de 16 ans, la visite « Sous les jupons des reines » explore l’intimité et les mœurs des 10 reines ayant séjourné à Blois, Anne de Bretagne, Claude de France, Marie Stuart, Catherine …

Chateau-royal-de-Blois

Blois

dernière mise à jour : 2022-01-17 par