### Le fonds de sculptures hispaniques du musée recèle bien des trésors. Venez les découvrir en participant à cette visite guidée. Toujours sur bois et toujours peintes, celles-ci présentent une riche polychromie réalisée a sgraffito : le peintre dore son œuvre avant de la peindre complétement, puis incise au stylet la peinture pour créer des motifs dorés aussi fins que variés. La visite présentera cette technique décorative et le vaste répertoire des motifs reflétant l’évolution des styles du XVIe au XVIIIe siècle.

Gratuit. Départ des visites guidées : samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14h, 15h et 16h. Durée : 30 minutes environ.

Le fonds de sculptures hispaniques du musée recèle bien des trésors. Venez les découvrir en participant à cette visite guidée. Musée de la Crèche 1 rue des Frères Mistarlet, 52000 Chaumont

