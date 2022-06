Visite guidée : Soultz Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Soultz-Haut-Rhin

Visite guidée : Soultz Soultz-Haut-Rhin, 1 juillet 2022, Soultz-Haut-Rhin. Visite guidée : Soultz

Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

2022-07-01 10:00:00 – 2022-08-31 Soultz-Haut-Rhin

Haut-Rhin Visite guidée du vieux Soultz, rendez-vous devant l’église de Soultz.

Visites gratuites. Inscriptions souhaitées auprès de l’office de tourisme de la région de Guebwiller. Découverte du patrimoine de la commune en compagnie d’un guide conférencier. Visite guidée du vieux Soultz, rendez-vous devant l’église de Soultz.

Visites gratuites. Inscriptions souhaitées auprès de l’office de tourisme de la région de Guebwiller. Soultz-Haut-Rhin

dernière mise à jour : 2022-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Soultz-Haut-Rhin Other Lieu Soultz-Haut-Rhin Adresse Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin Ville Soultz-Haut-Rhin lieuville Soultz-Haut-Rhin Departement Haut-Rhin

Visite guidée : Soultz Soultz-Haut-Rhin 2022-07-01 was last modified: by Visite guidée : Soultz Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin 1 juillet 2022 Soultz-Haut-Rhin, Haut-Rhin

Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin