Visite guidée « Sorcières d’antan et d’aujourd’hui »

Arsenal, le samedi 18 septembre à 10:30

### Partez sur les traces des sorcières au fil de l’histoire. Quelles étaient ces femmes que l’on brulait sur les places publiques ? Des guérisseuses ? Des femmes émancipées ? Des sages-femmes ? Ou tout simplement, les boucs-émissaires d’une société absolutiste et patriarcale. Aujourd’hui, les sorcières s’affirment, se montrent et apparaissent comme le symbole d’un nouveau rapport au monde.

Gratuit. Sur inscription obligatoire. Maximum 25 personnes. Rendez-vous devant l’Arsenal avenue Ney à Metz.

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

