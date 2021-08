Rodez Société des lettres,sciences et art de l'Aveyron Aveyron, Rodez Visite guidée Société des lettres,sciences et art de l’Aveyron Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Société des lettres, sciences et art de l'Aveyron, le samedi 18 septembre à 14:00

La Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron n’a eu de cesse, depuis sa création en 1836, de se consacrer notamment à la promotion de l’histoire et du patrimoine rouergats, de soutenir et de publier également les recherches menées par ses membres…

Accès du public toutes les ½ heures (sans réservation)

Découverte de l'histoire de la Société des lettres, sciences et art de l'Aveyron et de quelques ouvrages de son fonds.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

