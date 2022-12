Visite guidée slamée avec Street DEF Records Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

Visite guidée slamée avec Street DEF Records Agen, 29 décembre 2022, Agen . Visite guidée slamée avec Street DEF Records Musée des Beaux-Arts place Dr Esquirol Agen Lot-et-Garonne place Dr Esquirol Musée des Beaux-Arts

2022-12-29 15:00:00 – 2022-12-29

place Dr Esquirol Musée des Beaux-Arts

Agen

Lot-et-Garonne EUR 7.5 7.5 Six artistes de l’association Street DEF Records vous proposent une visite slamée des collections, tout en poésie, avec des compositions originales écrites spécialement pour les œuvres du musée. Elles seront déclamées sur un air de musique interprété par une flûtiste et accompagnées par une danseuse. Six artistes de l’association Street DEF Records vous proposent une visite slamée des collections, tout en poésie, avec des compositions originales écrites spécialement pour les œuvres du musée. +33 5 53 69 47 23 Musée des Beaux-Arts musee agen

place Dr Esquirol Musée des Beaux-Arts Agen

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Agen, Lot-et-Garonne Autres Lieu Agen Adresse Agen Lot-et-Garonne place Dr Esquirol Musée des Beaux-Arts Ville Agen lieuville place Dr Esquirol Musée des Beaux-Arts Agen Departement Lot-et-Garonne

Agen Agen Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agen/

Visite guidée slamée avec Street DEF Records Agen 2022-12-29 was last modified: by Visite guidée slamée avec Street DEF Records Agen Agen 29 décembre 2022 Agen Lot-et-Garonne Musée des Beaux-Arts place Dr Esquirol Agen Lot-et-Garonne

Agen Lot-et-Garonne