**Organisé par le CAUE 73 et le Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie – Bassens (73)** Edifice datant de 1848, l’Ancien Hôpital abrite un site historique. Cet ensemble architectural est entouré d’un parc arboré remarquable. L’hôpital a évolué au fil des siècles et s’étend désormais en dehors des murs sur Bassens et sur l’ensemble du département savoyard. > 2 classes possibles dans la journée. > visite guidée. **_Attention :_** _> Port du masque obligatoire, y compris dans le parc de l’hôpital._ _> accueil possible de groupes scolaires en dehors de la manifestation : sur réservation, par mail :_ [_[culture@chs-savoie.fr](mailto:culture@chs-savoie.fr)_](mailto:culture@chs-savoie.fr)

CAUE 73 – Les Enfants du Patrimoine – Visite guidée du centre hospitalier spécialisé de la Savoie Centre Hospitalier spécialisé de la Savoie (CHS) 89, avenue de Bassens, 73000 BASSENS Bassens Savoie

