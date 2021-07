Aubin Site du Fort et Vieil Aubin Aubin, Aveyron Visite guidée Site du Fort et Vieil Aubin Aubin Catégories d’évènement: Aubin

Aveyron

Visite guidée Site du Fort et Vieil Aubin, 19 septembre 2021, Aubin. Visite guidée

Site du Fort et Vieil Aubin, le dimanche 19 septembre à 15:30

A découvrir : buste de la Vierge à l’Enfant, chapelle romane, vestiges de l’ancien logis seigneurial et des habitations construites dans le rocher…au sommet : un splendide panorama de la ville et l’histoire de la cité à ses pieds ! Au four à pain, à l’entrée du site du Fort à 15 h 30 cuisson puis dégustation de pain (suivant météo et conditions sanitaires). Proposée par le Syndicat d’Initiative Animation d’Aubin.

Rdv devant le four à pain à l’entrée du site du Fort

Prenez de la hauteur et imaginez Aubin au Moyen Âge. Site du Fort et Vieil Aubin 20, rue Alary, 12110 Aubin Aubin Le Bancourel Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aubin, Aveyron Autres Lieu Site du Fort et Vieil Aubin Adresse 20, rue Alary, 12110 Aubin Ville Aubin lieuville Site du Fort et Vieil Aubin Aubin