Des membres du comité du souvenir seront présents afin de vous présenter le seul camp d’internement ayant été actif en Eure-et-Loir lors de la Seconde Guerre mondiale. Site du Camp Allée André-Thibault 28150 Voves Voves Eure-et-Loir

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

