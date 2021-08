Assac Site de Castelpanis Assac, Tarn Visite guidée Site de Castelpanis Assac Catégories d’évènement: Assac

Site de Castelpanis, le dimanche 19 septembre à 14:00

Dans un méandre du ruisseau, sur un piton rocheux, on peut voir les restes d’un « castelas », repère seigneurial et tout autour les vestiges d’un village entièrement taillé dans le roc, ses portes, ses habitations, ses escaliers de desserte, …

Être bien chaussé pour la marche. Être en bonne forme physique. Accompagner les enfants et bien les surveiller. Non recommandé pour les enfants en bas âge

Visite des vestiges d’un site fortifié des environs de l’an mille. Site de Castelpanis La Ramondié, 81340 Assac Assac Tarn

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

