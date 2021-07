Saint-Denis Musée d'art et d'histoire Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Visite guidée « Si les murs pouvaient parler » Musée d’art et d’histoire Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Visite guidée « Si les murs pouvaient parler » Musée d’art et d’histoire, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Denis. Visite guidée « Si les murs pouvaient parler »

Musée d’art et d’histoire, le samedi 18 septembre à 17:00

Si les murs pouvaient parler ils auraient bien des secrets à partager ! Une médiatrice vous guidera dans les recoins du musée, jusqu’à des espaces parfois fermés au public, pour découvrir l’histoire plusieurs fois centenaire de ce lieu et vous plonger dans le passé du bâtiment.

Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation conseillée

Musée d'art et d'histoire 22 bis rue Gabriel-Péri 93200 Saint-Denis Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00

Musée d'art et d'histoire Adresse 22 bis rue Gabriel-Péri 93200 Saint-Denis Ville Saint-Denis