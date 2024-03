Visite guidée sensorielle Jardin du Mesnil Montérolier, dimanche 2 juin 2024.

Visite guidée sensorielle Philippe, le propriétaire et le créateur voous entrainera dans une visite guidée sensorielle tout au long de laquelle vous toucherez les écorces les plus étranges, respirerez des odeurs inhabituelles… Dimanche 2 juin, 14h00 Jardin du Mesnil 12€, 6€ (6-15 ans), durée 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T15:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T15:30:00+02:00

Philippe, le propriétaire et le créateur voous entrainera dans une visite guidée sensorielle tout au long de laquelle vous toucherez les écorces les plus étranges, respirerez des odeurs inhabituelles. Il vous fera découvrir le jardin et le parc sous des angles différents .

Jardin du Mesnil 25 route du Mesnil, 76680 Montérolier Montérolier 76680 Seine-Maritime Normandie 06 77 35 83 62 http://www.jardin-du-mesnil.com Grande diversité d’arbres et d’arbustes sur 3 hectares, souvent rares, originaires du monde entier. Jardin de massifs ou parc arboré. Bel ensemble de couleurs, de fleurs et de senteurs aux volumes inondés de lumière. Jardin fléché dans le village.

©catherine quesnel