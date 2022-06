Visite guidée : Sélestat insolite, 21 juillet 2022, .

Visite guidée : Sélestat insolite

2022-07-21 – 2022-07-21

0 EUR Au fil de votre découverte de Sélestat, attardez-vous ici et là sur des détails insolites et anecdotes surprenantes liés à la petite et à la grande histoire de Sélestat. Pourquoi des boulets de canon sont-ils fichés dans certaines façades du centre historique ? Les réponses à ces drôles de questions vous seront données lors de la visite.

