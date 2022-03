Visite guidée : Sélestat au Moyen Age Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-03-26 14:30:00 – 2022-03-26 16:00:00

Sélestat Bas-Rhin EUR Sélestat au Moyen Age, l’éclosion d’une ville inconnue.

Mentionnée pour la première fois au 8ème siècle, Sélestat connaît plusieurs phases d’essor entre le 11ème et le 15ème siècle. Eglises, vestiges d’enceintes et quartiers anciens nous plongent encore dans ce passé médiéval. RDV devant la Bibliothèque Humaniste pour une visite guidée sur le thème du Moyen Age +33 3 88 58 03 08 Sélestat au Moyen Age, l’éclosion d’une ville inconnue.

