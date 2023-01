Visite guidée : Sélestat à la Renaissance Sélestat Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Visite guidée : Sélestat à la Renaissance Sélestat, 15 avril 2023, Sélestat . Visite guidée : Sélestat à la Renaissance 1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

2023-04-15 14:30:00 – 2023-04-15 16:00:00 Sélestat

Bas-Rhin EUR Sélestat au fil des siècles : la Renaissance, l’âge d’or

Véritable âge d’or de la ville, la Renaissance a laissé une très belle empreinte architecturale à Sélestat. Que ce soit l’hôtel d’Ebersmunster, la commanderie Saint-Jean, la maison Billex, la maison à la bourse ou encore la maison Ziegler, toutes ces demeures ont en commun le langage décoratif raffiné de l’époque : médaillons, candélabres, coquilles, pilastres, chapiteaux…Laissez-vous charmer par ces élégantes demeures. Laissez-vous charmer par les élégantes demeures de l’époque Renaissance, véritable âge d’or de la ville ! Sélestat

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse 1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin Ville Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat/

Visite guidée : Sélestat à la Renaissance Sélestat 2023-04-15 was last modified: by Visite guidée : Sélestat à la Renaissance Sélestat Sélestat 15 avril 2023 1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin Bas-Rhin Sélestat

Sélestat Bas-Rhin