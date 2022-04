Visite guidée : Secrets de plage, 13 avril 2022, .

Visite guidée : Secrets de plage

2022-04-13 – 2022-04-13

A quoi servent les épis ? Qui se cache sous le sable ? Pourquoi la mer monte et descend tous les jours ? Munis d’un seau et d’une épuisette, les enfants partiront à la découverte d’un littoral surprenant de par sa biodiversité et ses paysages contrastés lors d’une visite pour apprendre à mieux connaître la mer. Une immersion dans un milieu méconnu et pourtant riche d’enseignements que notre guide leur fera découvrir. Pour les enfants de 5 à 12 ans accompagnés de leur famille.

