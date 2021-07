Strasbourg Église Saint-Nicolas Bas-Rhin, Strasbourg Visite guidée : Sébastien Brant, 500 ans après sa mort Église Saint-Nicolas Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Église Saint-Nicolas, le samedi 18 septembre à 10:00

### Découvrons comment Sébastien Brant a marqué la ville de Strasbourg. 2021 marque le cinquième centenaire de la mort de Sébastien Brant, poète satirique strasbourgeois et auteur de _La Nef des Fous_. Sur les traces de Brant, découvrons comment il a marqué l’histoire de Strasbourg.

Tarif unique : 5 € par personne. Rdv devant l’église Saint-Nicolas. Réservation conseillée. La visite est accessible aux personnes à mobilité réduite.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00

