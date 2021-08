Quimper Musée des Beaux-Arts Finistère, Quimper Visite guidée “Se[a]ns interdit”, la visite dont vous êtes le héros Musée des Beaux-Arts Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Par exemple, touchez une interprétation en relief d’une oeuvre et retrouvez-la dans la salle. Décrivez un tableau avec l’aide du guide mais avec certains mots tabous, ou tout en rimes !

1h – 20 personnes – sur inscription

Accompagné d’un guide-conférencier, partez jouer avec les codes d’une visite guidée en découvrant le musée de manière ludique et participative ! Musée des Beaux-Arts 40 place Saint-Corentin, 29000, Quimper Quimper Finistère

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

