Meaux Musée de la Grande Guerre Meaux, Seine-et-Marne Visite guidée « Se nourrir pendant la Guerre » Musée de la Grande Guerre Meaux Catégories d’évènement: Meaux

Seine-et-Marne

Visite guidée « Se nourrir pendant la Guerre » Musée de la Grande Guerre, 8 août 2021-8 août 2021, Meaux. Visite guidée « Se nourrir pendant la Guerre »

Musée de la Grande Guerre, le dimanche 8 août à 11:00

En 1914-1918, l’alimentation devient, à l’instar de l’argent, le nerf de la guerre : ravitaillements, rationnements, famines… La visite propose de découvrir les collections du musée en questionnant le rapport entretenu par le front et à l’arrière avec la nourriture

Inclus dans le prix du billet d’entrée

Visite guidée « Se nourrir pendant la Guerre » Musée de la Grande Guerre Rue lazare ponticelli 77100 Meaux Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T11:00:00 2021-08-08T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Meaux, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de la Grande Guerre Adresse Rue lazare ponticelli 77100 Meaux Ville Meaux lieuville Musée de la Grande Guerre Meaux