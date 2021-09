Saint-Restitut Centre d'Art Contemporain de St-Restitut Drôme, Saint-Restitut Visite guidée sculptures dans le paysage Centre d’Art Contemporain de St-Restitut Saint-Restitut Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Restitut

Visite guidée sculptures dans le paysage Centre d’Art Contemporain de St-Restitut, 19 septembre 2021, Saint-Restitut. Visite guidée sculptures dans le paysage

Centre d’Art Contemporain de St-Restitut, le dimanche 19 septembre à 10:30

À travers un parcours sillonnant les ruelles de Saint-Restitut, découvrez les œuvres d’art contemporain installées au cœur du village.

Rendez-vous devant le Centre d’Art Contemporain du village, face à l’église.

Visite du circuit In-Situ de Saint Restitut et présentation des œuvres exposées en extérieur. Centre d’Art Contemporain de St-Restitut 3 passage de la cure, 26130 Saint-Restitut Saint-Restitut Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Restitut Autres Lieu Centre d'Art Contemporain de St-Restitut Adresse 3 passage de la cure, 26130 Saint-Restitut Ville Saint-Restitut lieuville Centre d'Art Contemporain de St-Restitut Saint-Restitut