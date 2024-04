Visite guidée Sarthe Sauvage Musée Vert Le Mans, dimanche 14 avril 2024.

Visite guidée Sarthe Sauvage Musée Vert Le Mans Sarthe

Renard, chevreuil, sanglier, belette, corbeaux voici quelques noms qui évoquent la faune sauvage. Et ils sont bien plus encore à peupler forêts, champs, prairies, rivières de notre département. Au musée Vert, partons à la découverte de cette faune très secrète car craintive et souvent nocturne.

Dimanche 14 avril à 15h. Sur inscription dans la limite des places disponibles. 6 6 EUR.

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14

Musée Vert 204 Avenue Jean Jaurès

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire musees@lemans.fr

