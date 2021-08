Visite guidée samedi comptage à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis, 7 août 2021, Braud-et-Saint-Louis.

Visite guidée samedi comptage à Terres d’Oiseaux 2021-08-07 – 2021-08-07 Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Les oiseaux vous attirent et vous aimeriez mieux faire connaissance et peut-être même leur donner un nom…C’est possible et pas si difficile grâce aux guides de Terres d’Oiseaux qui partageront avec bonheur leurs savoirs ornithologiques au cours de cette balade sur les sentiers de Terres d’Oiseaux. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de réserver au 05 57 32 88 88 ou d’acheter au préalable son billet en ligne. A partir de 7 ans.

Florian SARRAZIN

dernière mise à jour : 2021-06-28 par