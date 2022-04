Visite guidée : “Sainte-Cécile, du bois des Hallates au quartier Art Déco” Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Visite guidée : “Sainte-Cécile, du bois des Hallates au quartier Art Déco” Le Havre, 12 juin 2022, Le Havre. Visite guidée : “Sainte-Cécile, du bois des Hallates au quartier Art Déco” Le Havre

2022-06-12 – 2022-06-12

Le Havre Seine-Maritime Les itinéraires bis d’Anaïs

“Sainte-Cécile, du bois des Hallates au quartier Art Déco” Au début du XXème siècle, l’urbanisation de ce quartier du Havre débute à peine. C’est le rachat d’une partie du bois des Hallates par un architecte havrais William Cargill qui va véritablement lancé l’existence d’une nouvelle zone pavillonnaire sur les hauteurs de la ville, entre coteau et forêt. Anaïs vous propose une déambulation à travers les rues du quartier pour mieux en comprendre son développement et l’engouement qu’il suscite encore aujourd’hui. Depuis son église atypique jusqu’à l’escalier roulant de Montmorency qui rythmait autrefois la vie du quartier, c’est un véritable voyage au cœur des années Art Déco qu’elle vous propose. A partir de 6 ans

Durée : 1h30

Tarif : 12 € par adulte / 8 € par enfant (5 à 12 ans). Les itinéraires bis d’Anaïs

“Sainte-Cécile, du bois des Hallates au quartier Art Déco” Au début du XXème siècle, l’urbanisation de ce quartier du Havre débute à peine. C’est le rachat d’une partie du bois des Hallates par un architecte havrais… +33 6 22 22 10 12 https://www.lesitinerairesbisdanais.com/ Les itinéraires bis d’Anaïs

“Sainte-Cécile, du bois des Hallates au quartier Art Déco” Au début du XXème siècle, l’urbanisation de ce quartier du Havre débute à peine. C’est le rachat d’une partie du bois des Hallates par un architecte havrais William Cargill qui va véritablement lancé l’existence d’une nouvelle zone pavillonnaire sur les hauteurs de la ville, entre coteau et forêt. Anaïs vous propose une déambulation à travers les rues du quartier pour mieux en comprendre son développement et l’engouement qu’il suscite encore aujourd’hui. Depuis son église atypique jusqu’à l’escalier roulant de Montmorency qui rythmait autrefois la vie du quartier, c’est un véritable voyage au cœur des années Art Déco qu’elle vous propose. A partir de 6 ans

Durée : 1h30

Tarif : 12 € par adulte / 8 € par enfant (5 à 12 ans). Le Havre

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville Le Havre Departement Seine-Maritime

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Visite guidée : “Sainte-Cécile, du bois des Hallates au quartier Art Déco” Le Havre 2022-06-12 was last modified: by Visite guidée : “Sainte-Cécile, du bois des Hallates au quartier Art Déco” Le Havre Le Havre 12 juin 2022 le havre seine-maritime

Le Havre Seine-Maritime