Visite guidée Sainte-Adresse, inspiratrice des impressionnistes Église Saint-Denis Sainte-Adresse, samedi 11 mai 2024.

Dans le cadre de Normandie Impressionniste 2024.

Organisé par Pays d’art et d’histoire, avec la compagnie La Sirandane.

L’attrait des artistes pour Sainte-Adresse est bien connu et nombre de peintres, notamment impressionnistes, se sont inspirés du patrimoine et des paysages exceptionnels de la station balnéaire pour livrer des œuvres désormais majeures. Le guide explore ces lieux d’inspiration et les œuvres et artistes qui en ont façonné la légende.

En version littéraire, le guide anime le parcours accompagné du comédien Jean-Pierre Guiner. Il propose des lectures de récits qui vous plongent dans l’atmosphère de l’époque.

Parcours à fort dénivelé, prévoir de bonnes chaussures de marche.

Durée 2h Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 18:00:00

fin : 2024-05-11

Église Saint-Denis 2 Rue Delarbre

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

L’événement Visite guidée Sainte-Adresse, inspiratrice des impressionnistes Sainte-Adresse a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie