Visite guidée : "Saint-Sylvain fête le retour de la belle inconnue" Église Saint-Sylvain Corrèze, Saint-Solve

Saint-Solve

le samedi 18 septembre 2021

le samedi 18 septembre à Église Saint-Sylvain Gratuit. Présentation du pass sanitaire ou test PCR. Port du masque en intérieur.

Visite guidée de l’église à l’occasion du retour de “la belle inconnue”, une statue de bois polychrome très détériorée par une exposition prolongée aux intempéries et tout juste restaurée. Église Saint-Sylvain Bourg, 19130 Saint-Solve Saint-Solve Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

