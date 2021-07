Saint-Marcelin-de-Cray Saint-Marcelin-de-Cray - Vieux Bourg Saint-Marcelin-de-Cray, Saône-et-Loire Visite guidée « Saint Marcelin de Cray – Le Vieux Bourg, cœur historique » Saint-Marcelin-de-Cray – Vieux Bourg Saint-Marcelin-de-Cray Catégories d’évènement: Saint-Marcelin-de-Cray

Saône-et-Loire

Visite guidée « Saint Marcelin de Cray – Le Vieux Bourg, cœur historique » Saint-Marcelin-de-Cray – Vieux Bourg, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Marcelin-de-Cray. Visite guidée « Saint Marcelin de Cray – Le Vieux Bourg, cœur historique »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Saint-Marcelin-de-Cray – Vieux Bourg

Un voyage dans le temps agrémenté de haltes/conférence devant les maisons remarquables. Écoutez leurs histoires et anecdotes avec quelques surprises, témoignages d’habitants, lectures d’extrait d’archives et exposition des tableaux du Vieux Bourg réalisés par les peintres amateurs du village. Visite suivie d’un verre de l’amitié offert par le foyer rural de Saint-Marcelin de Cray et d’un concert de l’Atelier chant de Chevagny à l’Eglise de Cray à 17h (le samedi uniquement)

Entrée libre

Laissez-vous guider au détour des rues du Vieux Bourg historique Saint-Marcelin-de-Cray – Vieux Bourg Vieux Bourg, 71446 Saint-Marcelin-de-Cray Saint-Marcelin-de-Cray Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Marcelin-de-Cray, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Marcelin-de-Cray - Vieux Bourg Adresse Vieux Bourg, 71446 Saint-Marcelin-de-Cray Ville Saint-Marcelin-de-Cray lieuville Saint-Marcelin-de-Cray - Vieux Bourg Saint-Marcelin-de-Cray