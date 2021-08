Visite guidée – Saint-Lunaire, les deux églises Saint-Lunaire, 27 octobre 2021, Saint-Lunaire.

Visite guidée – Saint-Lunaire, les deux églises 2021-10-27 – 2021-10-27 Rue de la Vieille église La Vieille église

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Mais pourquoi Saint-Lunaire possède t-elle deux églises ? La plus ancienne, la Vieille église romane qui date du 11ème siècle et la plus récente du 19ème siècle.

Cette visite vous permettra de comprendre dans quels contextes elles ont vu le jour.

Le petit + : la collection unique des gisants de la Vieille église.

Durée : 1h30. 25 personnes maximum par visite.

Tarif : 6€

Tarif réduit (enfants de 7 à 18 ans, étudiants munis de leur carte, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, personne à mobilité réduite) : 4€

Gratuit pour les enfants de – 7 ans.

Réservation obligatoire dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme ou sur notre billetterie en ligne : https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

Billets ni échangeables, ni remboursables.

Programme susceptible d’évolution en fonction des conditions sanitaires.

Mercredi 27 octobre 2021 – 15h – Vieille Église de Saint-Lunaire

info@dinardemeraudetourisme.com https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

