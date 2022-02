Visite guidée : Saint-Laurent-de-Brévedent Saint-Laurent-de-Brèvedent Saint-Laurent-de-Brèvedent Catégories d’évènement: Saint-Laurent-de-Brèvedent

Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime Saint-Laurent-de-Brèvedent « Mon village, mon quartier » – Organisé par Pays d’art et d’histoire. Suivez le guide pour découvrir ce village singulier en fond de vallée, traversé par la rivière Saint-Laurent. Ses sources très tôt convoitées, alimentent encore aujourd’hui la ville du Havre. Trait d’union entre la ville et la campagne, Saint-Laurent-de-Brévedent attire de nombreux Havrais qui s’y installent en villégiature, comme en témoignent de nombreuses résidences d’architecture balnéaire. Durée : 2h

