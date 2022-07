Visite Guidée Saint-Justin Saint-Justin Catégories d’évènement: Landes

Landes Saint-Justin EUR 4 Rendez-vous sur la place des Tilleuls pour une visite de ce petit bourg riche de « trésors » et d’une Histoire passionnante. La visite vous mènera de tour en tour, empruntant le chemin de ronde et ses parterres fleuris. Cette jolie bastide offre aux visiteurs une parenthèse historique sur la route des vacances, votre guide vous en dévoilera ses secrets.

Rendez-vous sur la place des Tilleuls pour une visite de ce petit bourg riche de « trésors » et d'une Histoire passionnante. La visite vous mènera de tour en tour, empruntant le chemin de ronde et ses parterres fleuris.

Les départs de visite se font sur réservation sous réserve d’un minimum de 10 participants. ©OTLA

