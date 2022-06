Visite guidée – Saint-Jean-du-Gard, le bourg historique Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Catégories d’évènement: 30270

Saint-Jean-du-Gard

Visite guidée – Saint-Jean-du-Gard, le bourg historique Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard, 15 juillet 2022, Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard. Visite guidée – Saint-Jean-du-Gard, le bourg historique Bureau d’information touristiqueBureau d’information touristique 5 rue de l’Industrie Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard

2022-07-15 – 2022-07-15 Bureau d’information touristique 5 rue de l’Industrie

Saint-Jean-du-Gard 30270 Bureau d’information touristique Saint-Jean-du-Gard 30270 5 Saint-Jean-du-Gard Venez apprendre et découvrir au fil de nos déambulations dans les ruelles. Les pierres portent les traces d’un passé aussi riche que tumultueux. Le passé religieux a laissé des stigmates au bourg, tout comme la forte activité économique.En écoutant les anecdotes, précisions et petites histoires, vous voyagerez dans le temps à la rencontre de la grande Histoire.*Infos pratiques :- Rendez-vous les vendredis 15, 22 et 29 Juillet, ainsi que les vendredis 05, 12, 19 et 26 Août 2022- Où? : Devant l’office de tourisme de St Jean du Gard, dans l’enceinte du Musée Maison Rouge- Quand? : Départ de la visite à 10h00- Durée de la visite : 1h30- Tarifs : 5€ Adulte dès 12 ans, gratuit – de 12 ans- Sur inscription uniquement dans les bureaux et points d’information touristique « Cévennes Tourisme »- Possibilité de réservation en ligne au www.cevennes-tourisme.fr- Nombre de places limité à 30 personnes contact@cevennes-tourisme.fr +33 4 66 85 32 11 Droits gérés

Bureau d’information touristiqueBureau d’information touristique 5 rue de l’Industrie Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard

dernière mise à jour : 2022-05-24 par OFFICE DE TOURISME CEVENNES GRAND SUD

Détails Catégories d’évènement: 30270, Saint-Jean-du-Gard Autres Lieu Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Adresse Bureau d'information touristiqueBureau d'information touristique 5 rue de l'Industrie Ville Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard lieuville Bureau d'information touristiqueBureau d'information touristique 5 rue de l'Industrie Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Departement 30270

Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard 30270 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-du-gardsaint-jean-du-gard/

Visite guidée – Saint-Jean-du-Gard, le bourg historique Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 2022-07-15 was last modified: by Visite guidée – Saint-Jean-du-Gard, le bourg historique Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 15 juillet 2022 30270 Saint-Jean-du-Gard

Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard 30270