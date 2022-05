Visite guidée – Saint-Jacques de Compostelle

Visite guidée – Saint-Jacques de Compostelle, 24 juillet 2022, . Visite guidée – Saint-Jacques de Compostelle

2022-07-24 – 2022-07-24 EUR Qui était Saint-Jacques de Compostelle ? Suivez les pas de notre guide et découvrez une partie de ce si célèbre chemin à Auxerre, en plein cœur de ville. Qui était Saint-Jacques de Compostelle ? Suivez les pas de notre guide et découvrez une partie de ce si célèbre chemin à Auxerre, en plein cœur de ville. dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville