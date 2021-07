Visite guidée – Saint-Hilaire-du-Harcouët : ville détruite, ville reconstruite Saint-Hilaire-du-Harcouët, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Visite guidée – Saint-Hilaire-du-Harcouët : ville détruite, ville reconstruite 2021-07-06 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-06 12:30:00 12:30:00

Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Juin 1944 : Saint-Hilaire-du-Harcouët est bombardée par les troupes alliées en vu de la Libération de la France. La ville est alors détruite à près de 80%, 35 personnes décèdent et on dénombre une cinquantaine de blessés. Un nouveau bombardement allemand en août de la même année poursuit la destruction de la ville.

Soixante-dix-sept ans plus tard, quelles sont les traces que ces deux bombardements ont laissé en ville ? Comment s’est-elle reconstruite et avec quels objectifs ?

dernière mise à jour : 2021-06-29 par