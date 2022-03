Visite Guidée : Saint-Cirq Lapopie Historique Saint-Cirq-Lapopie, 12 avril 2022, Saint-Cirq-Lapopie.

Visite Guidée : Saint-Cirq Lapopie Historique Place du Sombral Office de Tourisme Saint-Cirq-Lapopie

2022-04-12 11:00:00 – 2022-04-12 Place du Sombral Office de Tourisme

Saint-Cirq-Lapopie Lot Saint-Cirq-Lapopie

6 EUR Cette visite vous propose de partir à la découverte des bâtiments et des lieux les plus emblématiques de l’histoire et du patrimoine de Saint-Cirq Lapopie. Des vestiges du château seigneurial à l’évocation des artistes du XX°S qui choisirent ce village comme lieu de villégiature ; des arcades marchandes médiévales aux croisées de meneaux sculptées emblématiques de la Renaissance, plongez, au fil des commentaires du guide, dans les grandes heures de l’histoire de ce village.

Départ : Office de tourisme de Saint-Cirq Lapopie

Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie « visite guidées, visites privilège, escape game ».

Découvrez le patrimoine et l’histoire de la vallée du Lot en compagnie de guides conférenciers passionnés.

Nous proposons un choix éclectique de visites, ateliers et déambulations contées ; mille et une façons de découvrir, de comprendre et d’aimer notre territoire.

+33 5 65 31 31 31

©Saint-Cirq-Lapopie_Château_005

