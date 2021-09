Visite guidée – Saint-Brieuc de la Belle Epoque à l’Art déco Saint-Brieuc, 18 septembre 2021, Saint-Brieuc.

Visite guidée – Saint-Brieuc de la Belle Epoque à l’Art déco 2021-09-18 – 2021-09-18 Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Du Second Empire à l’entre-deux-guerres, Saint-Brieuc change de visage. L’arrivée du train, l’industrialisation, font de Saint-Brieuc une ville moderne. La ville capitale du département se dote d’une parure monumentale au tournant du XXè siècle. Entre immeubles haussmanniens et décors Art déco aux matériaux d’avant garde, parcourez l’histoire briochine et levez les yeux sur les pépites du Saint-Brieuc nouveau.

+33 2 96 33 32 50

