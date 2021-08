Caunes-Minervois Allée des carrières Aude, Caunes-Minervois Visite guidée “Safari Marbre” Allée des carrières Caunes-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Caunes-Minervois

Visite guidée “Safari Marbre” Allée des carrières, 19 septembre 2021, Caunes-Minervois. Visite guidée “Safari Marbre”

Allée des carrières, le dimanche 19 septembre à 09:00

Visite de 2h à 2h30. Départ du Lion sculpture monumentale sur l’allée de carrières. Visite des carrières de gris, du roi, du grand incarnat, de Nicola et des Marbrières de Bagnères

Rdv au Lion monumentale sur l’allée des Carrières

Découverte des carrières anciennes et de la carrière en exploitation. Allée des carrières 11160 Caunes-Minervois Caunes-Minervois Le Cros Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Caunes-Minervois Autres Lieu Allée des carrières Adresse 11160 Caunes-Minervois Ville Caunes-Minervois lieuville Allée des carrières Caunes-Minervois