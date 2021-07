Béziers Sacré-coeur de Marie Béziers, Hérault Visite guidée Sacré-coeur de Marie Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Sacré Cœur de Marie : 21 bis rue Ermengaud : Visites guidées samedi et dimanche de 15h à 17h – Départs toutes les 15 min : visites de la Maison Mère de la congrégation du Sacré Cœur de Marie – Vie, œuvre et histoire de la congrégation et du Père Gailhac, son fondateur. Organisation : Congrégation du Sacré Cœur de Marie

Départ toutes les 15 min

