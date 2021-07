Octon Ruines du château et village de Lauzières Hérault, Octon Visite guidée Ruines du château et village de Lauzières Octon Catégories d’évènement: Hérault

Octon

Visite guidée Ruines du château et village de Lauzières, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Octon. Visite guidée

Ruines du château et village de Lauzières, le dimanche 19 septembre à 10:00

Gérard Simon, propriétaire, vous racontera les travaux qu’il a entrepris et vous contera l’histoire du château et de la famille des Lauzières. Visite des ruines, histoire des Lauzières, travaux entrepris. Ruines du château et village de Lauzières 34800 Octon Octon Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Octon Étiquettes évènement : Autres Lieu Ruines du château et village de Lauzières Adresse 34800 Octon Ville Octon lieuville Ruines du château et village de Lauzières Octon