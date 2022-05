Visite guidée – Ruelles et venelles – Visite insolite de Quintin Quintin Quintin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Quintin Côtes d’Armor Quintin Circuit 1 : “Des croisades à la révolution, une histoire mouvementée”

Une découverte insolite et ludique de la cité, par ses ruelles et venelles. Soirée culturelle et de détente avec ses saynètes animées, qui illustrent des pans d’histoire de la ville et de ses habitants. Réservations au Bureau d’Information Touristique de Quintin et auprès de l’association. Circuit 1 : “Des croisades à la révolution, une histoire mouvementée”

