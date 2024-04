Visite guidée Rouelles, berceau de l’impressionnisme Rue de la Bouteillerie Le Havre, dimanche 14 avril 2024.

Visite guidée Rouelles, berceau de l’impressionnisme Rue de la Bouteillerie Le Havre Seine-Maritime

Dans le cadre de Normandie Impressionniste 2024.

Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Venez parcourir le parc qui servit de motif aux premières peintures en plein air du jeune Claude Monet. Au milieu des prairies, des étangs et des bois, la guide vous entraîne à la découverte du site, entre architecture typique du Pays de Caux et richesses naturelles. Pour renouer avec l’esprit des cafés populaires du 19ème siècle, le Pays d’art et d’histoire vous invite à terminer la visite par un goûter à la guinguette Aboun.

Durée 2h Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Dans le cadre de Normandie Impressionniste 2024.

Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Venez parcourir le parc qui servit de motif aux premières peintures en plein air du jeune Claude Monet. Au milieu des prairies, des étangs et des bois, la guide vous entraîne à la découverte du site, entre architecture typique du Pays de Caux et richesses naturelles. Pour renouer avec l’esprit des cafés populaires du 19ème siècle, le Pays d’art et d’histoire vous invite à terminer la visite par un goûter à la guinguette Aboun.

Durée 2h Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 14:00:00

fin : 2024-04-14 16:00:00

Rue de la Bouteillerie Parc de Rouelles

Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

L’événement Visite guidée Rouelles, berceau de l’impressionnisme Le Havre a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie