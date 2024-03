Visite guidée : roses anciennes normandes Le Jardin des oubliées Balleroy-sur-Drôme, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée : roses anciennes normandes Le jardin des oubliées 1 et 2 juin Le Jardin des oubliées 5€, gratuit <15 ans, présence de marches. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00 Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 - 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le jardin des oubliées

Etudes et recherches à propos des roses anciennes normandes

Visite guidée et commentée à propos des réidentifications de roses retrouvées ici ou là dans la campagne Normande: évocations de l’histoire des roses en Normandie, des hommes et femmes obtenteurs et sensibilisation à la botanique des roses.

C’est l’occasion appropriée pour aborder le thème des cinq sens de cette année. 170 rosiers (au moins) plantés soit dans des mixed border ou en compagnie de légumes, le tout cultivé sans pesticides depuis plus de 30 ans! Une succession de chambres à thèmes donne un caractére intimiste à ce jardin: jardin blanc, jardin clos, potager, etc.

Le Jardin des oubliées 8 place du marché, 14490 Balleroy-sur-Drôme Balleroy-sur-Drôme 14490 Balleroy Calvados Normandie 02 31 21 18 31 Ce jardin créé en 1987 regroupe de nombreux rosiers trouvés dans le Bessin, ils se mêlent aux vivaces et sont en cour d’identification.

Quelques roses ont été identifiées et sont uniques dans se jardin. Parking sur la place du marché

©lenoir eric