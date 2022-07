Visite Guidée Roquefort Roquefort Catégories d’évènement: Landes

Landes Roquefort 4 EUR Bâtie sur un site rocheux, la jolie ville de Roquefort est située sur un des chemins de St Jacques, celui de Vézelay. Dominée par une église forteresse, elle est baignée par la Douze et l’Estampon. La vieille ville offre un patrimoine riche en histoire et parcourir ces ruelles avec un guide vous fera découvrir de savoureux détails. Ses arènes, en bois, inscrites à l’inventaire des Monuments Historiques, sont incontournables (ouvertes à la visite tout l’été le samedi matin).

Les départs de visite se font sur réservation sous réserve d'un minimum de 10 participants.

Les départs de visite se font sur réservation sous réserve d’un minimum de 10 participants. ©OTLA

