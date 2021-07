Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Visite Guidée Romans By Night Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Visite Guidée Romans By Night 2021-07-28 21:00:00 21:00:00 – 2021-09-01 Parvis de la Collégiale Parvis Jean XXIII

Romans-sur-Isère Drôme Romans-sur-Isère EUR 5 5 À la découverte du patrimoine de nuit, lorsque l’agitation de la journée

retombe et que ruelles et monuments du centre historique se parent

de lumières nocturnes.

Des bords de l'Isère au cœur de la ville historique, un patrimoine remarquable se dévoile.

