Rodez Office de tourisme de Rodez agglomération Aveyron, Rodez Visite guidée « Rodez de place en place » Office de tourisme de Rodez agglomération Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Rodez

Visite guidée « Rodez de place en place » Office de tourisme de Rodez agglomération, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rodez. Visite guidée « Rodez de place en place »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de tourisme de Rodez agglomération

Les places sont des vides dans la ville, mais des vides plein de sens et de mémoire. Une nouvelle approche pour découvrir Rodez… Sur réservation auprès de l’office de tourisme

Sur réservation, respect des mesures sanitaires en vigueur

Visite de Rodez au gré de ses places et des statues qui les décorent. Office de tourisme de Rodez agglomération Place de la cité, 12000 Rodez Rodez Les Ondes Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Rodez Étiquettes évènement : Autres Lieu Office de tourisme de Rodez agglomération Adresse Place de la cité, 12000 Rodez Ville Rodez lieuville Office de tourisme de Rodez agglomération Rodez