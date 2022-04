Visite guidée – Robien : les traces du passé Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Visite guidée – Robien : les traces du passé Saint-Brieuc, 25 avril 2022

Rue Abbé Garnier Départ au Pont des sourds

Saint-Brieuc Côtes d’Armor En cheminant dans la rue abbé Garnier et en revenant par la rue Jules Ferry, une foule de découvertes vous attendent. Vous serez accompagnés par Richard Fortat qui s’est spécialisé dans l’histoire du quartier de Robien. Il vous fera vous interroger sur les traces du passé souvent encore visibles dans l’environnement immédiat. Ressurgira ainsi devant vous le patrimoine ignoré du quartier. +33 2 96 62 55 22 En cheminant dans la rue abbé Garnier et en revenant par la rue Jules Ferry, une foule de découvertes vous attendent. Vous serez accompagnés par Richard Fortat qui s’est spécialisé dans l’histoire du quartier de Robien. Il vous fera vous interroger sur les traces du passé souvent encore visibles dans l’environnement immédiat. Ressurgira ainsi devant vous le patrimoine ignoré du quartier. Rue Abbé Garnier Départ au Pont des sourds Saint-Brieuc

