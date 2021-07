Blois Stand Ville d'Art et d'Histoire Blois, Loir-et-Cher Visite guidée – Regards sur la Loire Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Visite guidée – Regards sur la Loire Stand Ville d’Art et d’Histoire, 18 septembre 2021, Blois. Visite guidée – Regards sur la Loire

Stand Ville d’Art et d’Histoire, le samedi 18 septembre à 11:00 Distance parcourue : 3 km | Lieu de départ communiqué lors de la réservation

Jane Dumont, chargée de mission en paysage, partagera avec les visiteurs une diversité de “Regards” sur ce paysage d’une très grande richesse : biodiversité, patrimoine, usages du lieu. Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00

