Visite guidée : « Regards croisés sur la Cathédrale avec le 5e Lieu »

le samedi 18 septembre à Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine

### (Re)découvrez la Cathédrale sous un nouvel angle, celui du 5e Lieu ! « Regards croisés sur la Cathédrale depuis … » est un cycle de visites guidées en partenariat avec la Fondation et le Musée de l’Oeuvre Notre-Dame pour découvrir ce monument sous divers angles, à la fois géographiques et historiques.

Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv : au totem du stand des Journées européennes du patrimoine (JEP), place du Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T18:45:00

